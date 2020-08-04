Antalya sahillerinde bayram sonrası sakinlik yaşandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya sahillerinde bayram sonrası sakinlik yaşandı

Antalya'da Kurban Bayramı tatili süresince sahillerde yaşanan yoğunluk, tatilin bitişiyle yerini sakinliğe bıraktı.

Antalya sahillerinde bayram sonrası sakinlik yaşandı
04.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:30

Antalya'da Kurban Bayramı tatili süresince sahillerde yaşanan yoğunluk, tatilin bitişiyle yerini sakinliğe bıraktı.

Hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 55, deniz suyunun 30 derece ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar serinlemek için dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarında denize girdi.

Bayram süresince yaşanan yoğunluğun azaldığı sahillerde güneşlenen ve denize girenlerin çoğunun maske takmadığı ancak sosyal mesafeye riayet ettikleri dikkati çekti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki Magazin
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulunmuştu Güncel
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulunmuştu
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı 3. Sayfa
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Magazin
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Magazin
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Kavala Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gupse Özay Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çeşme Beşiktaş Transfer
Şu an buradasınız: Antalya sahillerinde bayram sonrası sakinlik yaşandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 14:40:49. #1.15#
title