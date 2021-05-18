Antalya sahilleri kademeli normalleşmenin ikinci gününde de oldu taştı

Antalya sahilleri kademeli normalleşmenin ikinci gününde de oldu taştı Kentte hava sıcaklığı 25 dereceyi gösterirken serinlemek istelen sahile koştu Tatilcilerin ve kent sakinlerinin akın ettiği plajda sosyal mesafeye özen gösterildi Antalya'da tam kapanmanın ardından geçilen...

Antalya sahilleri kademeli normalleşmenin ikinci gününde de oldu taştı

Kentte hava sıcaklığı 25 dereceyi gösterirken serinlemek istelen sahile koştu

Tatilcilerin ve kent sakinlerinin akın ettiği plajda sosyal mesafeye özen gösterildi

ANTALYA - Antalya'da tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşmenin ikinci gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Sahildeki vatandaşlar ve turistlerin maskesiz olduğu gözlenirken, sosyal mesafeye ise özen gösterildi.

Turizmin başkenti Antalya'da, 17 günlük kapanma sonrası geçilen kademeli normalleşmenin ikinci gününde hareketlilik yaşanıyor. Hava sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 63, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar sabah ve öğlen saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, bol bol denize girdi ve güneşlenerek D vitamini depoladı. Yabancı turistlerin de yoğunluk oluşturduğu sahilde, tatilcilerin maskesiz olduğu gözlenirken, sosyal mesafe konusunda ise özen gösterdikleri görüldü.

Tatil için İstanbul'dan Antalya'ya gelen Yusuf Çelik, yoğunluğun geçen seneye nazaran az olduğunu ancak hastalıktan dolayı tedirginlik yaşandığını söyledi. Çelik havanını ve suyun çok güzel olduğunu da sözlerine ekleyip, herkesin Antalya'ya gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Güneşlenen Hüseyin İşcan da, 17 günlük kapanmayı evde geçirdiğini, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte sahile geldiklerini söyledi. İşcan sahilde kalabalık yönünden tedirginlik yaşamadığını, vatandaşların sosyal mesafeye uygun şekilde konumlandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin