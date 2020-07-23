Antalya sahilleri değil, Konya Ovası KONYA Ovası'ndaki Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor.

KONYA Ovası'ndaki Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor. Özellikle hafta sonları Karaburun Plajı'na akın eden Beyşehirliler, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor.

Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü çevresinde 3 plaj bulunuyor. En uzun plaj olan Karaburun ise Antalya sahillerini aratmıyor. Gölün suyunda serinleyen Beyşehirliler, aynı zamanda meşe ormanları arasında kamp yapma olanağı da buluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tüm tedbirler alınarak hazırlanan Karaburun plajında, şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildi. Görevliler de sık sık sosyal mesafe kurallarını ihlal edenleri uyarıyor.

'KONYA'NIN DENİZİ'Plaja gelen tatilciler gölde, denizdeymiş gibi hissettiklerini söyledi. Gölün Konya'nın denizi olduğunu belirten Hilmi Kıyak, "Burası Konya'nın denizi sayılır. Konya'nın ilçeleri birbirine yakın olduğu için halk bu sıcakta serinlemek için burayla geliyor. Antalya yerine, Beyşehir Gölü'nü tercih ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA