Antalya sahilinde ölü Nil kaplumbağası bulundu
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Antalya sahilinde ölü Nil kaplumbağası bulundu

01.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:25
Antalya sahilinde ölü Nil kaplumbağası bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde ölü Nil kaplumbağası sahile vurdu.

Antalya'nın Serik ilçesinde ölü Nil kaplumbağası sahile vurdu.

Boğazkent Mahallesi'nde bulunan halk plajının görevlisi Engin Açıkgöz, hareketsiz deniz kaplumbağasını fark etmesi üzerine durumu zabıta ekibine haber verdi.

Kaplumbağa, zabıtanın da durumu bildirildiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün veteriner hekimlerince incelendi.

Nil kaplumbağası türündeki deniz kaplumbağasının bilinmeyen bir nedenle telef olduğu belirlendi.

Kaplumbağa, bunun üzerine sahilde uygun bir yere gömüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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