ANTALYA Sahile gidemeyen üniversite öğrencisi, apartman çatısında güneşlendi Sahile gidemeyen üniversite öğrencisi, apartman çatısında güneşlendiAntalya'da koronavirüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen üniversite öğrencisi Aybüke Çürükkuyu, apartman çatısında plaj havlusunun üzerine uzanıp güneşlendi.

Sahile gidemeyen üniversite öğrencisi, apartman çatısında güneşlendi

Antalya'da koronavirüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen üniversite öğrencisi Aybüke Çürükkuyu, apartman çatısında plaj havlusunun üzerine uzanıp güneşlendi. Çürükkuyu, virüsten korunmak için sokağa çıkmadığını, güneşlenmek için çatıya çıktığını söyledi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerin yasaklanmasının ardından vatandaşlar güneşlenmek için farklı arayışlara girdi. Konyaaltı İlçesi Uncalı Mahallesi'nde oturduğu apartmanın çatısına çıkan üniversite öğrencisi Aybüke Çürükkuyu, bikinisini, şortunu giyip deniz havlusu üzerinde güneşlendi.

'KENDİMİ ÇATIDA AVUTUYORUM'

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olduğunu beliren Aybüke Çürükkuyu, koronavirüs önlemleri kapsamında hem kendini, hem de yakınlarını tehlikeye atmamak için sokağa çıkmadığını söyledi. Ailesiyle birlikte yaşadığını anlatan Çürükkuyu, "Antalya'da hava o kadar güzel ki, insanın evde oturası gelmiyor. Ben de çözüm olarak sahile gitmek yerine evin çatısına çıkmayı tercih ettim. Sahillerin kapalı olması beni kötü hissettiriyor. Denize gitmek istiyorum, sahil kenarında yürümeyi özledim. Hem kendi sağlığım hem de çevremdekilerin sağlığı için sokağa çıkmak da istemiyorum. Kendimi çatılarda avutuyorum. Bazen sokağa çıkma yasağına takılan 65 yaş üstü komşularımız da buraya çıkıyor, hep birlikte güneşin keyfini çıkartıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA