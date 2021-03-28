Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
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Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü

Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler boş sahilin tadını çıkardı.

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KORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler boş sahilin tadını çıkardı. Polisler, denetimlerde pasaportları yanında olmayan turistleri sahilden uzaklaştırdı.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan turizm kenti Antalya'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek güneşli havanın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 16 dereceye ulaştığı kentte bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise sıcaklığı 18 dereceye ulaşan denize girdi, sahil bandında yürüyüş yaptı.Polisler, sahilde oturan turistlerin pasaportlarını ve ülkeye giriş tarihlerini kontrol etti. Pasaportları yanında bulunmayan turistler ise sahilden uzaklaştırıldı.


Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Son dakika haber | Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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