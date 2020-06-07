ANTALYA Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfiANTALYA'da sıcak havayı fırsat bilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında denizde yüzmenin keyfini çıkardı.

Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi

ANTALYA'da sıcak havayı fırsat bilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında denizde yüzmenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Antalya'da, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Pazar gününü plajda geçirenler, Covid-19 tedbirleri kapsamında denize girdi. Bazı vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaparken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

Plajdaki hareketlilik işletmecileri de sevindirdi. Aylar sonra yüzleri gülen işyeri sahipleri, personeline de işbaşı yaptırdı. İşletmeci Ali Akın, her müşteriye kolonya ikram etti. Garson Şeyma Durupeker, aylar sonra çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, 'Konyaaltı sahilinde işler açıldı, yoğunlaştı. Biz de çalışmayı özlemiştik. Mutluyuz" dedi.

Komşularıyla birlikte sahile gelen Zübeyde Yavuz, 3 aydır evde sıkıldıklarını belirterek, "Biraz denize girelim dedik. Hava açık, güzel. Suya girmedik ama komşularımız suyun güzel olduğunu söylüyor" diye konuştu. Tuba Çakır ise daha önce denize girdiğini ifade ederek, 'Su gayet güzel, sıcak. Sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi.

3 yıldır Dubai'de çalıştığını söyleyen ve 40 gün önce geldiği Antalya'da karantinaya alındığını belirten Gökhan Öztürk ise "Nostaljik müzik eşliğinde güzel havanın tadını çıkarıyorum. Antalya'nın plajları dünyanın en güzel plajları. Cem Karaca'yı dinliyorum ve denizin keyfini çıkarıyorum" dedi.

Kaynak: DHA