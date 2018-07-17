Antalya Sağlık Memurunun Tedavi Ettirdiği Yaralı Baykuş Doğaya Döndü

Sağlık memurunun tedavi ettirdiği yaralı baykuş doğaya döndü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sağlık memuru Esra Dişli (27), 4 gün önce balkonda yaralı halde bulduğu baykuşu veterinerde tedavi ettirdi. Esra Dişli'nin evinde bakıp pansumanını yaptığı hayvan, daha sonra doğal ortamına döndü.

Gazipaşa'da sağlık memuru olarak görev yapan Esra Dişli, geçen cuma günü Pazarcı Mahallesi'ndeki evinin balkonunda yaralı halde bir baykuş gördü. Sol kanadından kan akan yaralı baykuşu yakalayan Esra Dişli, hayvanı veterinere götürdü. Henüz nasıl yaralandığı belirlenemeyen baykuşun kanadına müdahale edilerek pansuman yapıldı. Esra Dişli tedavisinin ardından evinde korumaya aldığı baykuşu besleyip, günlük pansumanını yaptı.

Esra Dişli, balkonda yaralı halde bulduğu baykuşu ölüme terk etmeye vicdanının el vermediğini söyledi. Dişli, "Sabah kalktığımda balkonumda bir baykuşla karşılaştım. Gördüm ki kanadında bir sorun vardı, uçamıyordu. Balkonda bir köşeye sinmişti. Veterinere götürdüm tedavisi yapıldı. Kısa bir süre sonra iyileşeceği bilgisi verildi. Kutunun içinde besliyorum. İnternetten araştırdım, yırtıcı bir kuş olduğu için kutuda besliyorum. Beslenmesi için tavuk parçacıkları veriyorum. Gündüz bir şey yemiyor gece verdiğim tavuk parçalarının hepsini yiyor. Kanadında şu an iyileşmeye gidiyor, yavaş yavaş uçma girişimlerinde bulunuyor. Şu an benimle birlikte yaşıyor. İyileşince doğaya salacağım. Adı yırtıcı bir kuş ama bakınca çok tatlı bir kuş olduğu görülüyor" dedi.

Esra Dişli'nin tedavi ettirip, bakımını üstlendiği baykuş dün kendiliğinden doğal ortamına döndü.