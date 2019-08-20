ANTALYA SAĞLIK EKİPLERİNİN ÇABASI BOĞULAN KİŞİYİ KURTARMAYA YETMEDİ

20.08.2019 15:30

Antalya'da serinlemek için denize giren Emrullah Nalbant (36), boğuldu. Sağlık ekiplerinin sahilde yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptığı Nalbant, kurtarılamadı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı 24 nolu plajda meydana geldi. Bisikletle plaja gelen Emrullah Nalbant, şnorkel takıp yüzmeye başladı. Bir süre sonra Nalbant'ın su yüzünde hareketsiz yattığını görenler yardımına koştu. Sudan çıkarılan Emrullah Nalbant için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İlk müdahalesi sahildekiler tarafından yapılan Nalbant'a, gelen sağlık ekipleri kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Polis ekiplerinin plaj şemsiyesiyle güneşten koruduğu Nalbant, yaklaşık yarım saat süren kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

MATARASIYLA SOKAK HAYVANLARINA SU VERDİ

Çevredekiler Emrullah Nalbant'ın her gün aynı noktada denize girdiğini belirterek, Bugün de bisikletiyle plaja geldi. Bisikletinin matarası ile sokak köpeklerine su içirdikten sonra denize girmek için yanımızdan ayrıldı. Şimdi ise boğulduğu haberini aldık dedi.

Emrullah Nalbant'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA