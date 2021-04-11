ANTALYA RÜZGARIN SÜRÜKLEDİĞİ DOLABI DURDURAN MARKETÇİ: ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE HER ŞEY BANA GELİYORDU

Antalya'da rüzgarın etkisiyle hareket eden dondurma dolabını sürüklenmekten 3 kişi son anda kurtardı.

Antalya'da rüzgarın etkisiyle hareket eden dondurma dolabını sürüklenmekten 3 kişi son anda kurtardı.

Market sahibi Tansel Ateş, "Kimse ayakta duramıyordu. Dışardaki flamaların uçmasıyla beraber onları kaldırmaya gidiyordum. Yere eğildiğimde bir ses duydum ve arkamı döndüğümde bütün her şey bana doğru geliyordu. O sırada Allah'tan ben arkadaydım ki dondurma dolabının önünde durabildim. Yoksa kimse tutamayacaktı" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde dün rüzgar şiddetini arttırmasının ardından bir marketin önünde bulunan reklam flamaları ve yaklaşık 150- 200 kilo ağırlığındaki dondurma dolabı yerinden sürüklendi. Market sahibi Tansel Ateş (31) ve markette bulunan kişiler dondurma dolabını ve flamaları yakalamaya çalıştı. Bir kişi kenardaki demirlere tutunarak ayakta kalmaya çalışırken, içeriden koşan diğeri de hızını alamayıp kayarak marketin dışına çıktı. 3 kişi dondurma dolabını rüzgarın etkisiyle sürüklenen dolabı, son anda kurtardı. Rüzgara karşı direnen vatandaşların renkli görüntüleri ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

'İNSANLARI TUTAMADIK'

Ünsal Mahallesi'nde 7 aydır market işlettiğini anlatan Tansel Ateş, rüzgarın etkisiyle başlarına çok değişik bir olayın geldiğini aktardı. Ateş, "Rüzgarı bırakıp, burada insanları tutamadık. Yerin kayganlığı da var tabii. Koskocaman dondurma dolabımız, ekmek dolabımız, kovalar, çöp poşetleri, flamalar havada uçuştu. Bizim için çok güzel bir anı oldu" dedi.

'ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE HER ŞEY BANA DOĞRU GELİYORDU'

Güvenlik kameralarında kendileri izlediklerinde çok eğlendiklerini ifade eden Ateş, "Kimse ayakta duramıyordu. Dışarıdaki flamaların uçmasıyla beraber onları kaldırmaya gidiyordum. Yere eğildiğimde bir ses duydum ve arkamı döndüğümde bütün her şey bana doğru geliyordu. O sırada Allah'tan ben arkadaydım ki dondurma dolabının önünde durabildim. Yoksa kimse tutamayacaktı. Dolapla birlikte arkadaşlar da kayıp gelecekti" diye konuştu.

MARKETİN ARKA TARAFINI KAPATTILAR

Olay sonrası dolapların ayaklarını sağlamlaştırdıklarını belirten Tansel Ateş, "Marketin arka kısmında açık bir alan vardı. Rüzgarın etki yaptığı o açık alanı kapattırdık. Yoksa yine burada hiçbir şey kalmayacak. Sürekli her şey uçacaktı. Bize güzel bir anı kaldı. O alanı açarsak bize daha da düzel anılar çıkacağından eminim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı