Antalya, Rusya'dan 6, Almanya'dan 3 milyon turist bekliyor

20.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:10

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, erken rezervasyon rakamlarına göre bu yıl Rusya ve Almanya pazarında yüzde 20'lik bir büyümeyi hedefliyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, sektör olarak ocak ayında yüzde 30'luk bir büyüme gerçekleştirerek, 2020'ye iyi başladıklarını söyledi.

Bu rakamın yıl geneli için de iyi bir trendi gösterdiğini ifade eden Yağcı, sezon boyunca bugünkü koşulları değerlendirdiklerinde çift haneli bir büyüme olacağını düşündüklerini aktardı.

Antalya'nın geçen yılı yaklaşık 16 milyon turist gibi rekor sayıyla kapattığını hatırlatan Yağcı, bu yıl da erken rezervasyon ve fuarlardan aldıkları verilere göre turist sayısında önemli artış olacağını vurguladı.

Rusya ve Almanya gibi iki ana pazarda geçen yıllara göre büyüme öngördüklerini anlatan Yağcı, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Rusya'dan 5,5 milyon turist geldi. Bu sayı bu yıl daha da artacak. Rusya pazarında bu yıl 6 milyon rakamını görmemiz gerekiyor. Satışlar devam ediyor. Antalya turizmi için Almanya pazarı da önemli. Geçen yıl 2 milyon 600 bin kişi geldi, en iyi yılımızda 3 milyon 200 bin kişiyi görmüştük. Bu yıl yüzde 15 ile 20 arasında bir büyüme beklediğimiz Almanya pazarında 3 milyon bandını geçmemiz lazım. Geçen yıl ocak ayında Rusya'dan 37 bin 314, Almanya'dan ise 29 bin 607 kişi geldi. Bu yıl aynı dönemde Rusya'dan gelen turist sayısı 57 bin 177, Almanya'dan gelen turist sayısı da 40 bin 669 kişiye yükseldi."

Yağcı, artışın şubat ayında da her iki pazarda devam ettiğini dile getirdi.

"Ana pazarların dışında yan pazarlarda da istikrarlı bir büyüme sağlanmalı"

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'nın 193 ülkeden misafir ağırladığına değinen Yağcı, bazı ülkelerden gelen turist sayısının ise oldukça az olduğunu ifade etti.

Yağcı, Antalya'ya en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 10'un içinde Rusya ve Almanya'nın dışında, İsrail, Polonya, İngiltere, Ürdün, İran, Hollanda, Belçika, Kazakistan'ın yer aldığını belirtti.

Ana pazarların dışında yan pazarlarda da istikrarlı bir büyümenin sağlanması gerektiğini vurgulayan Yağcı, bu doğrultuda önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti. Bu çalışmaların meyvelerini de katıldıkları fuarlarda almaya başladıklarını anlatan Yağcı, 2020'de tüm pazarlarda bir büyüme beklediklerini bildirdi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'yi çok fazla etkilemeyeceğine işaret eden Yağcı, daha çok Çin pazarının ve Çin'i ana kaynak pazar olarak gören kendi coğrafyası ile Uzak Doğu ülkelerinin etkileneceğini söyledi.

Kaynak: AA