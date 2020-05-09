ANTALYA Ruslar '9 Mayıs'ı balkonlarda kutladı
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ANTALYA Ruslar '9 Mayıs'ı balkonlarda kutladı

ANTALYA Ruslar '9 Mayıs'ı balkonlarda kutladı
09.05.2020 21:31 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:34

Ruslar '9 Mayıs'ı balkonlarda kutladıİKİNCİ Dünya Savaşı'nda Hitler Almanya'sının teslim olmasıyla birlikte Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs, Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik Rus ve Rus dili konuşanlar tarafından kutlandı.

Ruslar '9 Mayıs'ı balkonlarda kutladı

İKİNCİ Dünya Savaşı'nda Hitler Almanya'sının teslim olmasıyla birlikte Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs, Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik Rus ve Rus dili konuşanlar tarafından kutlandı. Üstü açık otobüsten Rus marşları ve şarkıların söylendiği etkinliğe yerleşik Ruslar balkonlardan eşlik etti.

Milyonlarca insanın ölümüne neden olan tarihin en büyük savaşlarından İkinci Dünya Savaşı'nın 8 Mayıs 1945'te Hitler Almanya'sının teslim olmasıyla sona ermesinin ardından Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği, 9 Mayıs'ta zaferini ilan etti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ise Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan gibi Rus dili konuşan ülkelerde de 1945'ten bugüne kadar 9 Mayıs, Zafer Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

BALKONLARDAN EŞLİK ETTİLER

Türkiye'de en çok yerleşik yabancının yaşadığı Antalya'nın Alanya ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan yerleşik yabancılara Zafer Günü coşkusunu yaşatmak için Rus ordu üniforması giyen Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz ve dernek üyeleri üstü açık otobüsten Rus marşları ve Rusça şarkılar söyledi. Yaklaşık 11 bin Rus vatandaşının yerleşik olarak yaşadığı ilçede Rusların yoğunlukla ikamet ettiği Mahmutlar Mahallesi'nde otobüsle konser veren dernek üyeleri Ruslar tarafından balkonlarda alkışlarla karşılandı. Balkondan çalan marş ve şarkılara eşlik eden Ruslar, ülke bayraklarını ve Türk bayraklarını sallayarak tezahüratta bulundu.

'EN DEĞERLİ BAYRAM'

Yapılan etkinlikten dolayı Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, Zafer Bayramı'nın Rus dili konuşanlar için en önemli ve en değerli bayram olduğunu söyledi. Gündüz, "İkinci Dünya Savaşı'nda 27 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti ve benim dedem de bu savaşta öldü. Anneannem ise savaşta toplama kampında esir olarak çocukluğunu geçirdi" dedi.

ANTALYA Ruslar '9 Mayıs'ı balkonlarda kutladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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