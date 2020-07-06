ANTALYA Rus sevgilisini öldüren sanığın cezası, 25 yıla çıktı-ARŞİV
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ANTALYA Rus sevgilisini öldüren sanığın cezası, 25 yıla çıktı-ARŞİV

Rus sevgilisini öldüren sanığın cezası, 25 yıla çıktıANTALYA'da 7 yıl önce Rus asıllı sevgilisi Elena Suruç'u (39) 12 bıçak darbesi ile öldüren Recep Almalı'ya (47) verilen 15 yıllık hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

06.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:42

Rus sevgilisini öldüren sanığın cezası, 25 yıla çıktı

ANTALYA'da 7 yıl önce Rus asıllı sevgilisi Elena Suruç'u (39) 12 bıçak darbesi ile öldüren Recep Almalı'ya (47) verilen 15 yıllık hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Almalı, bu kez 'ömür boyu hapis' cezası aldı. Mahkeme heyeti sanığa iyi hal indirimi uyguladı ve cezayı 25 yıla düşürdü.

Olay, 2013 yılının mart ayında Kemer ilçesinde meydana geldi. Recep Almalı, 4 yıldır birlikte yaşadığı Rus asıllı sevgilisi Elena Suruç'u çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis, Suruç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Recep Almalı, tutuklandı. Sanık Almalı'nın, olaydan 3 gün önce sosyal paylaşım sitesindeki sayfasına kadınlar için 'Dövmeyin pişman olursunuz, öldürün gitsin. Kökten çözüm' diye yazdığı ortaya çıkmıştı.

Sanık Recep Almalı'ya, yargılandığı Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten insan öldürme suçu'ndan önce ömür boyu hapis cezası verildi. Ardından, Rus sevgilinin 'Artık zengin biriyle çıkıyorum. Seni aldatıyorum' sözlerinden sonra küfür etmesini haksız tahrik olarak değerlendiren mahkeme heyeti, cezayı 15 yıla indirdi. İstinaf Mahkemesi'nin de onadığı ceza Yargıtay'a gitti. Yargıtay, sanığa 'haksız tahrik' indirimi verilemeyeceğini belirterek yeniden yargılanmasını istedi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep Almalı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada sanık Almalı, son sözünde pişman olduğunu söyledi ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak sanığa daha önce verdiği 15 yıllık hapis cezası ile 'haksız tahrik' indirimini kaldırdı. Sanığa 'kasten insan öldürme' suçundan 'ömür boyu hapis' cezası veren heyet, duruşmadaki davranışlarını iyi hal nedeni olarak saydı ve cezayı 25 yıla düşürdü.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

ANTALYA Rus sevgilisini öldüren sanığın cezası, 25 yıla çıktı-ARŞİV

Kaynak: DHA

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