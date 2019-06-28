ANTALYA RUS ŞARKICI MOT, KEMER'DE KONSER VERDİ

RUS şarkıcı Mot, Antalya'nın Kemer ilçesinde konser verdi.

Rusların sevilen R&B şarkıcısı Mot, Kemer'e bağlı Beldibi'ndeki Rixos Sungate Otel'de sahneye çıktı. Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus'tan gelen turistler, konsere büyük ilgi gösterdi. Konserde, Mot popüler şarkılarını seslendirirken sahnede bir an olsun yerinde durmadı ve dans etti. Bir saat süren konser süresince Mot konserini izleyen turistler bol bol video ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı

Kaynak: DHA