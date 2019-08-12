ANTALYA RUS SANATÇI KEMER'DE TATİLCİLERİ COŞTURDU

12.08.2019 16:21

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Rus şarkıcı Tima Belorusskih'in (20) verdiği konser yoğun ilgi gördü.

Kemer'de Club Aura'da Rus şarkıcı Tima Belorusskih konser verdi. Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konsere Rus turistlerin yanı sıra yerli tatilciler de ilgi gösterdi. Tima Belorusskih konseri öncesinde DJ Serkan çaldığı parçalar ile gece kulübüne gelenleri eğlendirdi. Go go dansçıları ise danslarıyla büyüledi.saat 02.00'de sahneye çıkan Tima Belorusskih yoğun ilgi gördü. Özellikler vatandaşları sanatçıya sevgi gösterilerinde bulundu. Şarkıcının seslendirdiği parçalara Rus, Ukraynalı ve Kazakistan'dan gelen turistler de eşlik etti. Bir saat süren konserde gece kulübünde bulunanlar ellerindeki cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti.

Kaynak: DHA