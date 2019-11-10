Antalya-rus çalışanları eğitim semineri tamamlandı

10.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:16

Rus çalışanları eğitim semineri tamamlandı

Rusya'nın bilgi teknolojisi ve finansal hizmet şirketlerinden CityLife, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bin 500 çalışanına hizmet içi eğitim verdi. Eğitim düzenlenen gala gecesiyle sona erdi.

Manavgat'ın Kızılağaç Turizm Bölgesi'nde bulunan Starliht Resort Hotel'de bir hafta süren eğitimde, teknolojideki son gelişmeler, şirketin gelecek yıla dair hedefleri çalışanlarla paylaşıldı. Eğitime katılan şirket çalışanları, Manavgat Şelalesi ve Side gibi tarihi ve turistik yerleri gezerken, Beşkonak Turizm Bölgesi'nde rafting yaptı. Eğitim, düzenlenen gala gecesiyle sona erdi. Yerli ve yabancı sanatçıların yer aldığı aldığı gala gecesinde sahne alan oryantal ekibi, Rusları hayran bıraktı.

CityLife kurucularından Elena Michenka yaptığı açıklamada, şirketin kuruluşu ve çalışmaları anlattı. Türkiye'yi sevdiklerini belirten Michenka, bu seneki eğitim çalışmasının nerede olması konusunda şirket çalışanları arasında anket yaptıklarını ve çok büyük farkla Antalya'nın çıktığını söyledi.

Elena Michenka, 'Rusya'da herkes Antalya'yı mutlaka görmek istiyor. Antalya'da tatil yapmak istiyor. Bizde çalışanlarımızın bu isteğini geri evirmedik, bu seneki çalışmamızı burada yaptık. Binbeşyüz personelimize aynı anda eğitim verdik ki, bu bizim için çok önemliydi. Çalışanlarımız, eğitimi ve tatili aynı anda yaptı. Çok memnunuz dedi.

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Mithat ABAKANMANAVGAT(DHA)

Kaynak: DHA