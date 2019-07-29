ANTALYA Rixos Sungate'ten muhteşem 10. yıl kutlaması

Rixos Sungate'ten muhteşem 10. yıl kutlaması

TÜRK turizminin en önemli turizm işletmelerinden olan Rixos grubun Kemer ilçesinde bulunan 5 yıldızlı oteli Rixos Sungate, açılışının 10'uncu yılını düzenlenen muhteşem partiler ve konserlerle kutluyor.

Beldibi Mahallesi'nde bulunan Rixos Sungate Otel faaliyete geçişinin 10'uncu yılını bir hafta sürecek konserler ve partilerle kutlamaya devam ediyor. Ukraynalı sanatçı Svitlana Loboda konseriyle başlayan kutlamalar 'Policeman' adlı şarkısıyla Türkiye'de de birçok hayran kitlesi edinen ünlü şarkıcı Eva Simons konseriyle devam etti.

10'uncu yıl kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Amazing Pool Party' ise oteli dolduran yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. Düzenlenen partide canlı heykeller, kostümlü animasyon grupları, dansçıların şovları ve havai fişek şovunu ilgiyle takip eden turistler ardından havuzda DJ'lerin performanslarıyla gecenin geç saatlerine kadar eğlenmeye devam etti.

Rixos Sungate Otel Genel Müdürü Derya Billur, işletmenin 10'uncu yılını dolu dolu kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Billur, Spor ve eğlence temasıyla Türk turizmi için çalışmalarına devam eden işletmemizin 10'uncu yılını kutlamak için bir haftalık eğlence programı düzenledik. Yaptığımız organizasyonları bugüne kadar her zaman marka değerimize göre planladık. Rixos Sungate bu 10 yıllık dönemde bölgesinde her zaman söz sahibi olarak gösterilen bir işletme oldu. Bu nedenle de hem ben hem de çalışma arkadaşlarım çok mutluyuz dedi.

Rixos Sungate Otel'deki kutlamalar Rusların ünlü şarkıcısı Timati konseriyle devam edecek.

Kaynak: DHA