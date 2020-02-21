: Antalya rezidansta korkutan yangın - 1

21.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:36

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ANTALYA'da çoğunluğu yerleşik yabancıların yaşadığı 5 katlı rezidansın giriş katında, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanın hızla binayı sarması nedeniyle çok sayıda kişi dumandan etkilendi. Polis tarafından tahliye edilen binada dumandan etkilenen 14 kişi çevre hastanelere götürülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) -

Kaynak: DHA

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