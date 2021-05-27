Prof. Dr. Özdemir: 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' yanlış anlaşılıyor
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Prof. Dr. Özdemir: 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' yanlış anlaşılıyor

Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, dün gerçekleşen 'Süper Çiçek Kanlı Ay' ile ilgili, "Ay, Dünya'nın gölge konisinin içinden geçti.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, dün gerçekleşen 'Süper Çiçek Kanlı Ay' ile ilgili, "Ay, Dünya'nın gölge konisinin içinden geçti. Bu da renginin kırmızı ya da kararmasına neden oldu. 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' ifadeleri maalesef yanlış anlaşılıyor" dedi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu 'Süper Çiçek Kanlı Ay' tutulması, Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlendi. Ay'ın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü ender gök olaylarından 'Süper Çiçek Kanlı Ay', Türkiye'nin simge noktalarıyla bir araya gelince seyirlik görüntüler oluştu.

Ay'ın 1,5 saatlik görsel şöleni, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından canlı yayınlandı. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Özdemir, dün gerçekleşen gök olayıyla ilgili açıklama yaptı. Aslında sıradan bir gök olayı olduğunu kaydeden Özdemir, "Bu aslında doğal bir olay. Kamuoyu detaylı bilmediği için yanlış anlaşılıyor. Son derece normal bir durumdu. Ay dolunay evresindeyken yörüngesi üzerinde Dünya'ya en yakın konumdaydı. O nedenle açısal çapı daha önceki dolunaylara göre daha büyüktü. Yaklaşık olarak 4 açı dakikası kadar daha büyük gerçekleşti. İnsanlar dikkatli izlemezse bu farkı anlayamıyor" diye konuştu. 'Kanlı Ay' durumunun Türkiye'den izlenmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Özdemir, "Dün tam Ay tutulması gerçekleşti. Büyük okyanus ve Avustralya'nın bir kısmında gözlenebildi. Türkiye'de göremedik. Ay, Dünya'nın gölge konisinin içinden geçti. Bu da renginin kırmızı ya da kararmasına neden oldu. 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' ifadeleri maalesef yanlış anlaşılıyor" dedi.Endişe edilecek ya da abartılacak durum olmadığını belirten Prof. Dr. Özdemir, Ay'ın dün Dünya'ya 350 bin kilometre uzaklıkta olduğunu ve bunun en yakın hali olduğunu söyledi. Dünya'ya en uzak halinin ise 406 bin kilometre olduğunu dile getiren Özdemir, "Ay zaten bilim insanları tarafından profesyonel gök bilim çalışmalarının odağında değildir. Enteresan bir gök cismi değildir" diye konuştu.

Prof. Dr. Özdemir: 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' yanlış anlaşılıyor
Prof. Dr. Özdemir: 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' yanlış anlaşılıyor
Prof. Dr. Özdemir: 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' yanlış anlaşılıyor
Prof. Dr. Özdemir: 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' yanlış anlaşılıyor
Prof. Dr. Özdemir: 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' yanlış anlaşılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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