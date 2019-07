ANTALYA POYD Başkanı Turist için dışarda cazip bir şey yok

POYD Başkanı Turist için dışarda cazip bir şey yok

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 'her şey dahil' sistemine yönelik eleştirilere tepki göstererek, Otelden çarşıya çıkan misafir benim için en iyi misafir. Ama misafirin sokağa çıkmasını sağlayacak aktiviteye, güvenliğe, fiyat etiketine ihtiyacımız var. Turist için dışarda cazip bir şey yok dedi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, turizm sezonunun başlamasıyla esnaf odaları başta olmak üzere çeşitli kesimlerden turizm sektöründe uygulanan 'her şey dahil' sistemine tepkiler geldiğini söyledi. Otel işletmecilerinin turistlerin otelden dışarı çıkmasına engel olduğu yönünde bir algı olduğunu belirten Atmaca, Otelimden çıkan, çarşıda, pazarda gezen her misafir; benim suyumu, elektriğimi kullanmayacak. Dolayısıyla çarşıya çıkan misafir benim için en iyi misafirdir. Ama misafirin sokağa çıkmasını sağlayacak aktiviteye, güvenliğe, fiyat etiketine de ihtiyacımız var. Sokağı insanlara cazibe merkezi haline getirmeye ihtiyacımız var. Belek'te, Kadriye'de, Kemer'de, Alanya'da, Manavgat'ta Türkiye'nin dört bir tarafında çarşılarda cazibe merkezleri oluşturmamız lazım. Turist için dışarda cazip bir şey yok. İnsanlarda çarşıya çıkmaları için istek uyandırmamız lazım dedi.

SOKAKLARDAKİ ALTERNATİFLER ARTTIRILMALI

Türkiye'ye gelen turistlerin çoğunluğunun ülkesinde yılın büyük bölümünü güneşe hasret geçirdiğini anlatan Ülkay Atmaca, şunları söyledi

Türkiye sahillerine gelen misafirler, ülkesinde 300 gün karla, ayazla, soğukla boğuşuyor. Bu insanların önceliği güneşlenmek, denize girmek. Akşamları da sokağa çıktığında keyifli yerler bulmak istiyorlar. Sokaktaki alternatifleri arttırmamız lazım, yeni cazibe merkezleri oluşturmalıyız. Sokak festivallerini çoğaltmamız lazım. Bu konuda kamuya, yerel yönetimlere çok ciddi iş düşüyor. Sokakların tertemiz olması, ışıklandırmanın olması gerekli. Esnafın kılık kıyafetine, fiyatına ve etiketine dikkat etmesi lazım. Aslında bunu komple bir turizm hareketi olarak değerlendirmek gerekiyor. Sektörde olan herkesin, yerel yönetimler, esnaf, otelciler yani bütün sektör paydaşlarının bir araya gelip çözmesi gereken bir sorun.

YABANCI PERSONEL MECBURİYETTEN

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, turizm sektöründe artan yabancı personel sayısının da mecburiyetten kaynaklandığını söyledi. Yatırımcılar ve işletmecilerin aslında yabancı personeli tercih etmediğini vurgulayan Atmaca, Çalıştırmak zorunda kalıyor. Çünkü yabancı personel mayıs ayı sonunda gelip, ekim sonunda gidiyor. Bu durum özellikle yazın çalışan işletmelerin çok işine geliyor. Türk personel ise 12 ay çalışmak istiyor. Biz de 12 ay iş vermek istiyoruz ama Antalya'nın genelinde tesislerin yarıdan fazlası kışın kapalı. Kışın kapalı olduğu için de istihdam minimuma iniyor. Maaşlarda biraz daha düzeltme yapabilirsek, istihdam süresini uzatabilirsek, özellikle konaklama sektöründeki personel istihdamının yabancılardan arınacağını düşünüyorum dedi.

TURİZM OKUYAN ÖĞRENCİLER SEKTÖRE DEVAM ETMİYOR

Ülkay Atmaca, turizm okullarındaki öğrencilerin ise sektörde çalışmaya sıcak bakmadığını, başka sektörlere yöneldiğini söyledi. Başkan Atmaca, Örneğin Akdeniz Üniversitesi'nde turizm okuyan öğrencilerin yüzde doksanı sektörde devam etmiyor. Sektörden kaynaklanan, okuldan kaynaklanan sıkıntıları var. Okulu bitiren öğrencilerden kaynaklanan sıkıntıları var. Bunları çözmek için özellikle üniversitemizle işbirliği yapıyoruz. Mezun olan öğrencilerin mesleğe devam etmeleriyle ilgili sorunları ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz diye konuştu.

TURİZME YÖNELİK MESLEK LİSELERİ AÇILACAK

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Türkiye genelinde turizm sektörüne yönelik 11 meslek lisesinin açıldığını, projenin başarılı olması durumunda istihdama pozitif katkı sağlanacağını da kaydetti.

Kaynak: DHA