ANTALYA Postacı kokuyu fark edince, yalnız yaşayan avukat ölü bulundu
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ANTALYA Postacı kokuyu fark edince, yalnız yaşayan avukat ölü bulundu

Postacı kokuyu fark edince, yalnız yaşayan avukat ölü bulunduANTALYA'da, postacının kötü koku geldiğini bildirmesi üzerine girilen evde, 2 haftadır kendisinden haber alınamayan avukat Mehmet Ali Yılmaz'ın (56) cansız bedeni bulundu.

09.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:42

Postacı kokuyu fark edince, yalnız yaşayan avukat ölü bulundu

ANTALYA'da, postacının kötü koku geldiğini bildirmesi üzerine girilen evde, 2 haftadır kendisinden haber alınamayan avukat Mehmet Ali Yılmaz'ın (56) cansız bedeni bulundu.

Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan avukat Mehmet Ali Yılmaz'a postacı celp getirdi. Çaldığı kapı açılmayan postacı içeriden gelen kokuyu fark edince de muhtar ile polise bilgi verdi. Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, Yılmaz'ın, cansız bedenini buldu.

Yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Yılmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ANTALYA Postacı kokuyu fark edince, yalnız yaşayan avukat ölü bulundu

Kaynak: DHA

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