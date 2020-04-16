ANTALYA Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı - Haberler
Antalya, Güncel

ANTALYA Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı

Polisten 'sosyal mesafe' uyarısıAntalya polisi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında park, durak ve toplu taşıma araçlarında halkı sosyal mesafeyi korumaları için aralıksız uyarıyor.

16.04.2020 05:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 05:18
ANTALYA Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı

Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı

Antalya polisi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında park, durak ve toplu taşıma araçlarında halkı sosyal mesafeyi korumaları için aralıksız uyarıyor. Bazı vatandaşlar da polise asker selamı ile teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kent genelinde sokağa çıkanlara uyarılarda bulundu. Polis ekipleri, megafonla anons yaparak, 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır' uyarısında bulundu. Ayrıca park, durak ve toplu taşıma araçlarında olanlar, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri için uyarıldı. Bazı vatandaşlar da polise asker selamı ile teşekkür etti.

ANTALYA Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu Haberler
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi
İranlı komutan, '5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor' dediği cihazı tanıttı
İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike...
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi
Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Emrah Sezen Aksu Şeyma Subaşı Muazzez Ersoy
Spor Falcao Bülent Uygun Rüştü Reçber Ivan Obradovic Radamel Falcao
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz Kadın
Şu an buradasınız: ANTALYA Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 05:42:45. #1.14#
title