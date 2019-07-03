ANTALYA Polisten sahilde 'boş çanta' uyarısı

Polisten sahilde 'boş çanta' uyarısı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, yaz aylarında plaj otoparklarında meydana gelen hırsızlık olaylarının önüne geçmek için vatandaşları bilgilendirdi. Polis memuru İlkin Keskin, yaz aylarında otomobilden yapılan hırsızlık olaylarının çoğunluğunun boş çantadan kaynaklandığını söyledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle sahillerde olası hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Bir grup polis memuru ellerindeki broşürleri Muratpaşa ilçesindeki Lara sahil bandında vatandaşlara dağıtıp bilgilendirme yaptı. Plaj otoparklarındaki hırsızlık olaylarının genellikle otomobillerde bırakılan boş çantalardan kaynaklandığını ifade eden polis, bu konuda vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye etti. Karşılarında polisi gören bazı vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşasa da bilgilendirici konuşmaları karşısında teşekkür etti.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlkin Keskin, yaz aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin hırsızlık olaylarıyla mağdur olmaması için uyarıda bulunduklarını belirtti. Otomobillerin camlarından bakan hırsızların içeride çanta görünce camı kırmaya eğilim gösterdiğini hatırlatan Keskin, 'Böyle bir durum karşısında çanta boş olsa dahi vatandaşın otomobili zarar gördüğü için yine mağdur oluyor. Tavsiyemiz araçları içerisinde kesinlikle bir şey bırakmamaları. Torpido gözlerinde bir şey yoksa torpidoyu da açık bırakmaları faydalarına olacaktır. Yaz aylarında otomobilden kaynaklı hırsızlık olaylarının çoğunluğu çantadan kaynaklanıyor dedi.

Polisler, park halindeki otomobillerin camlarına broşürleri asarak bilgilendirme çalışmasını sahil boyunca sürdürdü.

Kaynak: DHA