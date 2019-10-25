Antalya polisten 'mutlu pazar' operasyonu

25.10.2019 12:22

Polisten 'Mutlu Pazar' operasyonu

Antalya'daki semt pazarlarında özellikle yerleşik yabancıların çantalarından cüzdanlarını ve telefonlarını çaldıkları iddia edilen 5'i kadın 7 kişi, polisin 'Mutlu Pazar' adı verilen operasyonuyla gözaltına alındı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son aylarda semt pazarlarındaki hırsızlık olaylarının artması üzerine 'Mutlu Pazar' adı verilen operasyon yaptı. Polis ekipleri, özellikle yerleşik yabancıların yoğunlukla yaşadığı mahallelerdeki semt pazarlarında hırsızlık yaptıkları tespit edilen, akraba 9 şüphelinin adresine eş zamanlı baskın yaptı. Baskında A.A., T.L., A.A, D.E, Ö.O. adlı kadınlar ile R.O. ve A.O. adlı erkek şüpheliler gözaltına alındı.

ÇETE ÜYELERİ İŞ BÖLÜMÜ YAPMIŞ

Polis, şüphelilerin kendi aralarında iş bölümü yaptığını, bir kişinin alışveriş yapar gibi tezgahları gezerek cüzdanlarında yüklü miktarda para bulunan yabancıları belirlediği, ikinci kişinin cüzdan ya da telefonu çalıp, üçüncü şüpheliye verdiği belirlendi.

Şüphelilerin bu şekilde, 14 kişinin cüzdan ya da cep telefonunu çaldığı ortaya çıktı. Daha önce de aynı suçtan poliste kayıtları bulunduğu tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA