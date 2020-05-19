ANTALYA Polisten 19.19'da İstiklal Marşı
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ANTALYA Polisten 19.19'da İstiklal Marşı

Polisten 19.19'da İstiklal MarşıANTALYA'da polis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, saat 19.19 İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

ANTALYA Polisten 19.19'da İstiklal Marşı
19.05.2020 20:54 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:54

Polisten 19.19'da İstiklal Marşı

ANTALYA'da polis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, saat 19.19 İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, emniyet müdür yardımcıları ve her şubeden bir polis katıldı. İstiklal Marşı'na, evlerinin balkonlarındaki vatandaşlar da eşlik etti.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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