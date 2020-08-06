Antalya polisinden Covid-19 uygulaması
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Antalya polisinden Covid-19 uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği Covid-19 tedbirleri ek genelgesi kapsamında bu akşam Antalya'da umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Antalya polisinden Covid-19 uygulaması
06.08.2020 04:32 | Son Güncelleme: 06.08.2020 04:35

İÇİŞLERİ Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği Covid-19 tedbirleri ek genelgesi kapsamında bu akşam Antalya'da umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan tedbir kararı uygulamaya geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlerden yaklaşık 1500 personelle bugün saat 20.00'de başlatılan uygulamada, kent merkezi ve 19 ilçedeki umuma açık işyerleri denetlendi.İşyerlerine giren ekipler, Sağlık Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu Covid-19 Rehberi'nde belirtilen hususların uygulanıp uygulanmadığını yerinde denetledi. Masalar ve vatandaşlar arasındaki sosyal mesafe, maske, temasa neden olacak oyunların oynanıp oynanmadığı yönünde denetimler gerçekleştirildi.

Kurallara uymayanlara Hıfzıssıhha kanununda belirtilen miktarlarda cezalar kesildi. Ayrıca, kapalı alanda sigara içenlere, eksik belgesi bulunanlara da genel hükümlere uymadıkları için cezai işlem yapıldı. GBT sorgulamasının da yapıldığı uygulama, yarın tüm ülke genelinde gerçekleştirilecek.


Kaynak: DHA

Manşet

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