Antalya Polisinden 16 İlde Eş Zamanlı Bylock Operasyonu: 18 Gözaltı

Antalya polisinden 16 ilde eş zamanlı Bylock operasyonu: 18 gözaltı



ANTALYA - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bylock kullandığı tespit edilen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 33 kişiden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 33 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya, Denizli, Kayseri, Aydın, Afyon, Yozgat, Burdur, Isparta, Kilis ve Uşak olmak üzere 16 ilde bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin sorgusu devam ederken 15 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.