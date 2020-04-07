Antalya Polisi'nden 175. yıl klibi Antalya Polisi'nden 175. yıl klibiEMNİYET Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve çeşitli operasyonlardan kesitlerin bulunduğu klip, sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı.

Antalya Polisi'nden 175. yıl klibi

EMNİYET Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve çeşitli operasyonlardan kesitlerin bulunduğu klip, sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve kentin simgesi Yivli Minare, Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi'nin bulunduğu klipte, bekçilerden Özel Harekat Şube Müdürlüğüne, Deniz Şube Müdürlüğü, Yunuslar, Narkotim olmak üzere bütün şubeler yer alıyor. 2019 yılında gerçekleştirilmiş operasyondan görüntülerin bulunduğu klip, 'Huzura adanmış, 175 yıl' sloganı ile son buldu.

Kaynak: DHA