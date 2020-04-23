ANTALYA Polis korteji eşliğinde 23 Nisan coşkusu Polis korteji eşliğinde 23 Nisan coşkusuAntalya'da, TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında polis ekipleri kortej oluşturdu.

Polis korteji eşliğinde 23 Nisan coşkusu

Antalya'da, TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında polis ekipleri kortej oluşturdu. Marş ve siren çalarak ilerleyen korteje, vatandaşlar da balkondan bayrak sallayarak eşlik etti.

TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Motorize Yunus ve Şahin timleri, Asayiş ve trafik ekipleri, kortej oluşturup, bayraklarla şehirde tur attı. Marş ve siren çalarak ilerleyen korteje, vatandaşlar da balkondan bayrak sallayarak eşlik etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği kortejde, ekip araçları çocuklar için bayrak ve balonlarla süslendi. İl merkezinde caddelerde siren eşliğinde tur atan ekiplere, balkon ve evlerinin önlerine çıkan vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: DHA