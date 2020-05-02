ANTALYA Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktı

Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktıANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.

Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktı

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Polis caddelerde, deniz kenarında ve girişlerin yasak olduğu parklarda denetim yaptı. Eski Lara Caddesi'nde devriye görevi yapan polis, aracıyla ilerlerken yol ortasına kaplumbağayı fark edip, trafiği durdurdu. Su ve fırınlara ait ekmek dağıtım araçlarının geçtiği caddede kaplumbağayı ezilmemesi için eline alan polis, yolun karşısındaki parkta yer alan yapay gölete bıraktı. Kaplumbağa polisin duyarlılığıyla gölette yaşam alanına ulaştı.

Kaynak: DHA