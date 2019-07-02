ANTALYA Polis emeklileri derneğinde gerginlik

Polis emeklileri derneğinde gerginlik

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nin Antalya Şubesi Genel Kurulu'nun divan başkanlığı seçiminde kısa sürelik gerginlik yaşandı. Çağrılan çevik kuvvet eşliğinde genel kurula gidildi.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şubesi Genel Kurulu, Konyaaltı ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Üç yılda bir yapılan ve 628 üyesi bulunan derneğin, yeterli çoğunluk sayısı olan 328 rakamının bulunmasıyla seçim sabah saatlerinde başladı.

Emekli emniyet müdürleri Hasan Kısa ile Aykut Ziya Baltacı'nın yarıştığı seçimde, divan başkanlığı seçiminde gerginlik yaşandı. Taraflar, çoğunluğu kendilerinin sağladığını iddia ederek, divan başkanlığını oluşturmak istedi. İtirazlar sonucu yaşanan gerginliğin ardından salona çok sayıda çevik kuvvet ve sivil polis ekibi sevk edildi. Polisler sahne ile dernek üyeleri arasında set oluştururken, yeniden divan başkanlığı seçimine gidildi.

Aykut Ziya Baltacı'nın adayının divan başkanı seçilmesi üzerine mevcut dernek başkanı Hasan Kısa, seçimi iptal ettiğini duyurup salondan ayrıldı. Kısa'nın açıklamasına rağmen genel kurula devam edildi.

Kaynak: DHA