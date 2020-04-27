Antalya Platformundan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması
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Antalya Platformundan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması

Antalya Platformu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Antalya Platformundan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması
27.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:14

Antalya Platformu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Bünyesinde 28 sivil toplum örgütü bulunan platformdan yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, tamamen Kur'an-ı Kerim kaynaklı açıklamalar yaptığı belirtildi.

Platforma bağlı sivil toplum kuruluşlarının Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanında olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Hep batılın sözcüsü olmuş birkaç baro tarafından Prof. Dr. Ali Erbaş kınanıyor. 'Sesi çağlar öncesinden geliyor' diyerek aslında Kur'an'ın hükümlerini hedef aldıklarını ve direk İslama karşı olduklarını söyleyemediklerinden gizli niyetlerini de ortaya koyuyorlar." ifadelerine yer verildi.

Erbaş'a gösterilen tepkinin insan hakları ve özgürlüklerle açıklanamayacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vahiyle çelişen ve Rasulullah'ın sünnetine aykırı olan her konuda olduğu gibi adına eşcinsellik denilerek legalleştirilmeye ve meşrulaştırılmaya çalışılan, şimdilik tam anlamıyla farkında olunmasa da tüm insanlığı tehdit eden bu sapkın tavra karşıyız. Kur'an'a ve İslam'a rağmen tüm insanlığı ahlaksızlığa ve bataklığa sürükleyen tüm tavır ve davranışlara karşı söz söyleme makamında olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamıza hepimizin sesi olduğu için teşekkür ediyoruz ve Antalya Platformu üyesi sivil toplum örgütleri olarak hutbedeki her sözünün arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazanın ilk cuma namazını Hacı Bayram Camisi'nde kıldırırken, uyuşturucu, alkol ve eş cinselliğin İslam dinince haram kabul edildiğini, bunların insan sağlığına zararlarının bulunduğunu vurgulamıştı. Bu ifadeler üzerine bazı dernek ve barolar suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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