Antalya Piyazı"Nın Tescil Edilmesi

Antalya Ticaret Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya piyazının tescil edilmesine ilişkin, "Yaptığımız çalışmaların ilk çıktısı olarak Antalya piyazının mahreç işareti tescil edildi." dedi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, 2016'dan itibaren kentin önemli yöresel ürünlerini koruma altına almak ve bu ürünlerin tanıtımını yapmak amacıyla bir dizi çalışma yürüttüğünü belirtti.

Bu çalışmaların bir parçası olarak da belirledikleri bazı ürünler için coğrafi işaret tescillerinin alınması yönünde çalışmalar başlattıklarına işaret eden Davut Çetin, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmaların ilk çıktısı olarak Antalya piyazının mahreç işareti tescil edildi. Antalya binlerce yıla ulaşan tarihi ile çok sayıda değere sahip. Bu değerleri sonraki nesillere iletmek sorumluluğumuz bulunuyor. Coğrafi işaretler bu korumayı sağlamak adına son derece değerli araçlar. Biz de ATSO olarak bu bilinçle, uzmanlarla yaptığımız değerlendirmeler sonucu uygun gördüğümüz ürünlerimize coğrafi tescil almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya piyazı mahreç işaret tescili de bu çalışmalarımızın meyvelerinden oldu. Coğrafi işaretler yöresel ürünlerin korunarak, doğru şekilde tanıtılmasının ciddi bir ekonomik katma değer sağlıyor.

Çetin, "Antalya usulü kabak tatlısı", "Antalya turunç kabuğu reçeli", "Antalya bergamot kabuğu reçeli" ve "Antalya serpme böreği" gibi kentin lezzetleri için de coğrafi işaret tescillerinin alınması yönünde çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Bir süre önce, aralarında Balıkesir kuzu eti, Edremit zeytinyağı, Karacabey soğanı, Karaman Divle obruk tulum peyniri ve Antalya piyazının da bulunduğu 15 ürüne, coğrafi işaret tescil belgesi verilmişti.