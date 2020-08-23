ANTALYA Pikniğe gittiği ırmakta suya giren genç boğuldu Pikniğe gittiği ırmakta suya giren genç boğulduAntalya'nın Serik ilçesinde yakınlarıyla pikniğe giden Metin Aymergen (17) girdiği ırmakta boğuldu.

Pikniğe gittiği ırmakta suya giren genç boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde yakınlarıyla pikniğe giden Metin Aymergen (17) girdiği ırmakta boğuldu. Gencin Serik'te oturan ablasının yanına çalışmaya geldiği öğrenildi.

Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mevkisinde bulunan piknik alanına yakınlarıyla birlikte giden Metin Aymergen, saat 14.30 sıralarında Köprüçayı ırmağına girdi. Yakınları bir süre sonra Metin Aymergen'in gözden kaybolduğunu fark etti. Yakınları ve çevredekiler suya girerek Metin Aymergen'i bulmak için çalışma başlatırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Kaybolduktan yaklaşık 15 dakika sonra çevredekiler tarafından suda bulunan Metin Aymergen kıyıya çıkarıldı. İlk müdahalesi orada bulunan vatandaşlar tarafından yapılan Metin Aymergen, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Metin Aymergen kurtarılamadı. Metin Aymergen'in cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı gören Ali Kartal, "Kayalıklara yakın suyun içerisinde 2 çocuk vardı. Boğuluyoruz diye bağırmaya başladı. Orada bulunan vatandaşlardan 4 kişi hemen müdahale için suya girdi. Kurtarmaya çalıştıkları sırada çocuk suya battı. Çocuk bulunamadı. Ambulansı aradım. Vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans geldi" dedi.

ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞ

Metin Aymergen'in, Karslı olduğu ve Serik'te yaşayan ablası Hilal Akuş'un yanına çalışmak için geldiği öğrenildi. Metin Aymergen'in ablası ve eniştesiyle birlikte piknik yapmak için Şahintepesi piknik alanına gittiği belirtildi.

Kaynak: DHA