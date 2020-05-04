ANTALYA Pazar yerlerinde 'sosyal mesafe' hassasiyeti

Antalya'da kurulan semt pazarlarına gelenler, önceki günlerin aksine sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş yaptı.

Pazar yerlerinde 'sosyal mesafe' hassasiyeti

*- Antalya'da kurulan semt pazarlarına gelenler, önceki günlerin aksine sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar gereği uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, önceki günlerin aksine yoğunluk yaşanmadı. Pazar yerine girişler iki noktadan kontrollü sağlanırken, zabıta ekipleri tarafından alışveriş için gelen herkesin ateşi ölçüldü.

Pazar esnafının maskesiz ve eldivensiz çalışmasına izin verilmezken, alışveriş için gelen ancak maskesi olmayan vatandaşlar ise pazara alınmadı. Pazar yerinde kurulan tezgahların aralıkları ise sosyal mesafe kuralına uygun ayarlandı. Pazar içerisinde gezen zabıta ekipleri ise sosyal mesafe kuralı, maske ve eldiven kullanımıyla ilgili sık sık anons yaparak, kurallara uymayanlara ceza yazılacağını söyledi. Bazı pazar esnafı vatandaşların ürünleri seçerek almasını engellerken, bazı vatandaşlar ise alacakları ürünleri seçti.

Kaynak: DHA