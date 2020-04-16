ANTALYA Pazar yerine girişte vatandaş kuyruğu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA Pazar yerine girişte vatandaş kuyruğu - Haberler
Korkuteli, Antalya, Güncel

ANTALYA Pazar yerine girişte vatandaş kuyruğu

Pazar yerine girişte vatandaş kuyruğuAntalya'nın Korkuteli ilçesinde her hafta çarşamba günü kurulan ilçe pazarına girmek isteyenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

16.04.2020 05:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 05:18
ANTALYA Pazar yerine girişte vatandaş kuyruğu

Pazar yerine girişte vatandaş kuyruğu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde her hafta çarşamba günü kurulan ilçe pazarına girmek isteyenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Pazar yeri girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları uygulandı. Maskesiz gelenlere maske dağıtılıp, ateş ölçerle ölçüm yapıldı.

Korkuteli'de her hafta çarşamba günleri kurulan halk pazarına girişte koronavirüs tedbirleri uygulandı. Halk pazarının etrafı koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri tarafından bariyerle çevrildi ve pazara alışveriş için gelenler pazara girmek için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Pazar girişlerinde Korkuteli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından vatandaşların tek tek ateşi kontrol ederken, dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazarda yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

Zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmelerini söylerken, maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı.

ANTALYA Pazar yerine girişte vatandaş kuyruğu

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike...
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi
Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi
İranlı komutan, '5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor' dediği cihazı tanıttı
İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ümit Besen Ebru Polat Yıldız Tilbe Fahriye Evcen
Spor Falcao Ali Koç Rüştü Reçber Radamel Falcao Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz Kadın
Şu an buradasınız: ANTALYA Pazar yerine girişte vatandaş kuyruğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 05:42:34. #1.15#
title