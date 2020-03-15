ANTALYA Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemiANTALYA'da yaşayan Hristiyanlar, pazar ayini için Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nde buluştu.

Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi

ANTALYA'da yaşayan Hristiyanlar, pazar ayini için Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nde buluştu. Antalya İncil Kiliseleri Başrahibi Ramazan Arkan, ateş, öksürük belirtileri olması halinde ayinlere katılmamaları yönünde cemaat mensuplarına mesaj attıklarını belirterek, "Bu haftaki pazar ayinine katılımcı sayısında yüzde 50'lik azalma oldu" dedi.

Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs nedeniyle ülkeler önlemlerini artırdı. Türkiye'de de koronavirüs vakaları görülmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, virüsün bulaşmaması için 'toplu alanlarda bulunmayın' çağrısı yaptı. Çağrı sonrası Antalya İncil Kiliseleri tarafından cemaat mensuplarına atılan uyarı mesajında, hasta kişilerin başkalarının hayatını tehlikeye sokmamak adına pazar ayinlerine katılmamasının uygun olduğu belirtildi. Bilgilendirme mesajı sonrası Kaleiçi'nde bulunan Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nde bu pazar düzenlenen ayine katılımcı sayısında yüzde 50 oranında azalma meydana geldi.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK GEREKİYOR'

Antalya İncil Kiliseleri Başrahibi Ramazan Arkan, her pazar Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nde saat 10.30'da Antalya'da yaşayan Hristiyanlar ve turistler için İngilizce, saat 13.00'te Türk Hristiyanlar için Türkçe, saat 16.00'da ise genellikle İranlı Hristiyanlar için Farsça ayin yapıldığını anlattı. Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nin çok yoğun bir ibadet merkezi olduğunu belirten Arkan, hafta içi de birçok kültürel ve dini etkinlik yapıldığını söyledi. Toplulukla birlikte ilahiler söyleyip, gündeme göre vaazlar verilip Hristiyanlıkla ilgili bilgiler verildiğini anlatan Ramazan Arkan, son dönemde bütün dünyayı sarsan ve etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle ibadethanelerdeki katılımcı sayısının azaldığını belirtti. Arkan, 'Aslında bu azalmanın iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insanlar gerekli tedbirlere uymaya çalışıyor. Hafta içi topluluğumuzdaki kişilere mesajlar gönderdik. Kendinizi gerek psikolojik gerekse fiziksel olarak rahatsız hissediyorsanız lütfen kiliseye gelmeyin diye mesaj attık. Bizler tabi ki tanrıya güveniyor, onun koruyuculuğuna inanıyoruz ama bir taraftan da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. İnsanların bu tür rahatsızlıkları varsa ayinlere katılmamaları konusunda teşvik ediyoruz" diye konuştu.

KATILIMCI SAYISINDA YÜZDE 50 AZALMA OLDU

Bu haftaki pazar ayinine katılımcı sayısında yüzde 50'lik azalma olduğunu söyleyen Arkan, 'Hem kendinizi hem de etraflarındaki insanları korumak için ateş, öksürük gibi belirtileri varsa lütfen katılmayın. Biz özellikle devletin uyarılarını dikkate almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar hükümetten ibadethanelerde bir araya gelmeyin gibi herhangi bir uyarı almadığımız için bizler de ibadetlerimize devam ediyoruz. Diğer taraftan mümkün olduğu kadar tedbirli ve dikkatli olmaya çalışıyoruz. Topluluğumuzdaki kişiler çok cana yakın kişiler. Sarılmayı, öpüşmeyi ve tokalaşmayı çok seven kişiler. O yüzden bu dönemde onların bu yakın fiziksel temaslarına biraz ara vermelerini onlardan rica ettik. Bugün de gördüğüm kadarıyla hemen hemen herkes bu konuda gayet duyarlı davrandı" diye konuştu.

Kaynak: DHA