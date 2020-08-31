ANTALYA 'Parola vatan' diyerek dolandırmak istediler
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ANTALYA 'Parola vatan' diyerek dolandırmak istediler

'Parola vatan' diyerek dolandırmak istedilerANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kendilerini 'binbaşı' ve 'yüzbaşı' diye tanıtan telefon dolandırıcıları, gazeteci ve radyo istasyonu sahibi Sedat Manav'ı 'parola vatan' diyerek dolandırmaya çalıştı.

31.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:58

'Parola vatan' diyerek dolandırmak istediler

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kendilerini 'binbaşı' ve 'yüzbaşı' diye tanıtan telefon dolandırıcıları, gazeteci ve radyo istasyonu sahibi Sedat Manav'ı 'parola vatan' diyerek dolandırmaya çalıştı. Gazeteci Manav'ın ihbarıyla harekete geçen polisin yakaladığı 2 şüpheli, tutuklandı.

Manavgat'ta 2 radyo istasyonu sahibi olan, aynı zamanda gazetecilik yapan Sedat Manav'ın iş yerini arayarak kendilerini jandarma binbaşı ve yüzbaşı olarak tanıtan 2 kişi, dolandırmak istedi. Telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Sedat Manav, şüphelilere adını 'Mehmet Atmaca', yaşının ise 65 olduğunu söyledi. Şüpheliler, Mehmet Atmaca olarak bildikleri gazeteci Sedat Manav'a adının bir altın hırsızlığına karıştığını, savcılığın kararıyla evde arama yapacaklarını, evde silah ve ziynet eşyası varsa kendilerine söylemelerini istedi. Gazeteci Manav evde bir miktar para ve yaklaşık 1 kilo civarında altın ile bilezikten oluşan ziynet eşyaları olduğunu şüphelilere anlattı. Diğer telefonuyla gazetecileri ve polisi arayan Manav, şüphelilerin adresini sormaları üzerine, iş yerinin karşısındaki binanın adresini verdi.

ŞÜPHELİ BENİ HİPNOZ ETTİLER

Beyaz bir minibüsle olay yerine gelen şüphelilerden biri, adrese girmesinin ardından polis ekipleri tarafından binaya baskın yapıldı. Evde arama bahanesiyle para ve altınları almak için geldiği apartman içerisinde yakalanan ve adının Sinan K. olduğu belirlenen şüpheli, dün akşam telefonla hipnoz edildiğini, hipnozun etkisinde ne yaptığını bilmediğini, şokta olduğunu söyledi.

İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Bu arada, Sedat Manav ile telefon görüşmesi yapıldığı belirlenen beyaz minibüs, Sinan K.'nin yakalanması üzerine ara sokakta izini kaybettirdi. Kamera görüntülerinden tespit edilen minibüsün plakasının sahte olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sinan K., Elmalı Cezaevi'nde tanıştığı ve koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan 2 kişinin, kendisini oyuna getirmesi sonucu böyle bir olaya girdiğini öne sürdü. Diğer 2 şüphelinin de ismini veren Sinan K.'nin ifadesi doğrultusunda, Ufuk K. polis tarafından Antalya'daki evinde yakalanarak Manavgat'a getirildi. Diğer zanlının yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

TUTUKLANDILAR

Sinan K. ve Ufuk K.'nin, ifadelerinde Manavgat'ta daha önce 2 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıklarını, altın ve nakit para aldıklarını itiraf ettikleri belirtildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Sinan K. ve Ufuk K., savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

'POLİSE YAKALATMAK İSTEDİM'

Olayla ilgili açıklama yapan gazeteci Sedat Manav, dolandırıcıların kendisine birçok soru sorduğunu, güven kazanmak için sürekli değişmeli konuştuklarını söyleyerek, "Bana evimde savcılık kararıyla arama yapılacağını, evimde silah, ziynet eşyası ve para olup olmadığını sordular. Ben de dolandırıcı olduğunu anladığım ve polise yakalatmak için iştahları kabarsın diyerek 42 adet 3'lü burma bilezik, 165 adet yarım, 40 adet tam olmak üzere yaklaşık 1 kilo altın olduğunu, ayrıca 80 bin dolar döviz olduğunu söyledim dedi.

BANA, 'MAHKEMEDE PAROLA VATAN' DEDİLER

Bu sırada hem gazetecileri hem de polisi aradığını anlatan Sedat Manav, dolandırıcıların adres güncelleme bahanesiyle kendisinden adres istediklerini söyledi. Bulunduğu yerden görülebilecek şekilde bir adres verdiğini anlatan Manav, Şahıslara evinin adresi olarak karşı binayı verdim. Bu sırada dolandırıcılar bana altınlara el konulduğunda mahkemeye çağrılacağımı, mahkemede parola sorulacağını ve parolanın 'Vatan' olduğunu söylediler. Benimle dalga geçer gibi birkaç defa parolayı bana tekrar ettirdiler. Bu sırada bir taraftan irtibata geçtiğimiz polis ekipleri verilen adres etrafında önlem aldı. Şüpheli ve maskeli bir kişi verdiğim binaya girince polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı diye konuştu.

ANTALYA 'Parola vatan' diyerek dolandırmak istediler

Kaynak: DHA

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