ANTALYA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
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ANTALYA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da park halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Antalya'da park halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Araçta maddi hasar meydana geldi. Yangın, saat 12.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 07 SD 489 plakalı otomobilden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekibi, otomobilin gösterge panelinde başlayan yangını, kısa sürede söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
ANTALYA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
ANTALYA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
ANTALYA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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