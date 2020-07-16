ANTALYA Park halindeki otomobil kundaklandı
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ANTALYA Park halindeki otomobil kundaklandı

Park halindeki otomobil kundaklandıAntalya'da park halindeki ve kime ait olduğu belli olmayan otomobil kundaklama sonucu yandı.

16.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:22

Park halindeki otomobil kundaklandı

Antalya'da park halindeki ve kime ait olduğu belli olmayan otomobil kundaklama sonucu yandı.

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1110 Sokak üzerinde park halindeki bir otomobil, sabah saatlerinde alev aldı. Kundaklandığı iddia edilen otomobili söndürmek için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar, yanan otomobilde zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülediği yangın sırasında yaşanan paniğin sesleri de görüntülere yansıdı.

Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sahibi bilinmeyen otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA Park halindeki otomobil kundaklandı

Kaynak: DHA

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