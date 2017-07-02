Antalya Park Halindeki Otobüs Yandı

Antalya'da park halindeki hasarlı tur otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.



Konyaaltı İlçesi Pınarpaşı Mahallesi'nde boş alanda park halindeki plakasız hasarlı tur otobüsünde, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aracın yandığını görenler itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motor bölümünden başlayan ve kısa sürede tüm aracı saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.



Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek ve sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.