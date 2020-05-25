ANTALYA Park halindeki minibüs kundaklandı Park halindeki minibüs kundaklandıANTALYA'da park halindeki bir minibüs, dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

Park halindeki minibüs kundaklandı

ANTALYA'da park halindeki bir minibüs, dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5116 sokak üzerindeki bir işyerinin önünde meydana geldi. Emlak işi yapan Behlül Uysal'a ait olduğu öğrenilen park halindeki 07 AGT 776 plakalı minibüsün yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar kovalarla yangını söndürmeye çalıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın söndürüldü. Tamamen yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. İşyeri sahibi Behlül Uysal, hırsızlığa önlem amacıyla minibüsün aküsünü daha önceden söktüğünü belirterek, 'Görgü tanıklarının ifadesine göre iki kişi arka kapıdan minibüsü ateşe vermiş. Sağolsun vatandaşlar kovayla müdahale etmişler ama yetersiz kalmış. Kimseyle husumetim yok. Neden böyle bir şey yaptılar anlamadım"dedi.

Kaynak: DHA