ANTALYA Para isteyip reddedilince bıçakladı Para isteyip reddedilince bıçakladıAntalya'da Doğan K. (22), para isteyip kendisini reddeden ve hakaret ettiğini iddia ettiği Çetin B.'yi sağ ayak bileğinden bıçakladı.

Para isteyip reddedilince bıçakladı

Antalya'da Doğan K. (22), para isteyip kendisini reddeden ve hakaret ettiğini iddia ettiği Çetin B.'yi sağ ayak bileğinden bıçakladı. Gözaltına alınan Doğan K., "Eşime laf attı. Bu yüzden bıçakladım aga" dedi. Olay, saat 16.00 sıralarında Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Birlikte yaşadığı G.K. adlı kadın ve kucağındaki kızı B.K. ile Konyaaltı Sahilinde dolaşan Doğan K., yolda karşılaştıkları Çetin B.'den kendilerine yardım etmesini istedi. Para vermek istemeyen Çetin B., iddiaya göre Doğan K. ve beraberindeki G.K'ye hakaret edip, tartaklamaya kalkıştı. Bunun üzerinde yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Doğan K., Çetin B.'ı sağ ayak bileğinden bıçakladı. Kan içinde kalan Çetin B., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Beraberindeki G.K. ile kaçan Doğan K. ise polis ekiplerince yakalandı.

Çimler üzerine oturtulan Doğan K., "Bir süre önce cezaevinden çıktım. Birkaç gündür sokaklarda yatırıyoruz. Kendisinden para istedim. Para vermeyip hakarete başladı. Üstelik yanımda bulunan kadınımı tartaklamaya kalkıştı. Eşime laf attı. Bu yüzden bıçakladım aga" diye konuştu.

Doğan K., daha sonra polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA