ANTALYA Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi - Haber
Mevlana Celaleddin Rumi, akaryakıt istasyonu, Antalya, Güncel

ANTALYA Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi

Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemiANTALYA'da bir akaryakıt istasyonu özel halk otobüslerini koronavirüse karşı ücretsiz dezenfektasyon işlemi yapıyor.

18.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:32
ANTALYA Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi

Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi

ANTALYA'da bir akaryakıt istasyonu özel halk otobüslerini koronavirüse karşı ücretsiz dezenfektasyon işlemi yapıyor. İstasyonda aynı zamanda 3 TL karşılığında araç içerisinin dezenfekte edilebileceği 'hijyen matik' bulunuyor.

Dünya genelinde binlerce kişinin enfekte olduğu koronavirüse karşı alınan önlemler artıyor. Antalya'da 3 şubesi bulunan Mevlana Petrol firması gündemde bulunan koronavirüse karşı bir uygulamaya başlattı. Firma 3 şubesinde de gün içerisinde binlerce vatandaşın kullandığı özel halk otobüslerine ücretsiz şekilde dezenfektasyon işlemi uyguluyor. Ayrıca firma kendi geliştirdiği 'hijyen matik'leri de vatandaşların kullanımına sundu. 3 TL karşılığında vatandaşlar kendi araçlarını dezenfekte edebiliyor.

Firmanın yönetim kurulu üyesi Salih Yılmaz, koronovirüsten toplum olarak herkesin etkilendiğini, bu nedenle de kendilerince gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, "Bizde firma olarak hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız için gerekli önlemler aldık. Tüm istasyonlarımızda gerekli dezenfektasyon işlemlerini yapmaktayız. Hijyenmatik adı altında 3 istasyonumuza üniteler kurduk. Kendi kişisel sağlığımız kadar araçların bakımı da oldukça önemli. Bunlar tamamen kamusal yarar için yapılmış önlemlerdir. Biz firma olarak vatandaşlarımızın sağlığına çok önem veriyoruz. Biz virüsün en çok üreyebileceği ortam olarak halk otobüslerini düşünüyoruz. Bu yüzden firma olarak, halk otobüslerini 3 istasyonumuzda da ücretsiz olarak dezenfekte ediyoruz" dedi.

İstasyona gelen özel halk otobüsleri, özel kıyafet giyen çalışanlar tarafından dezenfekte edildi.

ANTALYA Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANTALYA Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz Haber
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Haber
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Haber
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı Haber
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı...
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul...
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Guido Senia Şeyma Subaşı Meryem Uzerli Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan İtalya Futbol Almanya
Şu an buradasınız: ANTALYA Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 12:51:48. #1.14#
title