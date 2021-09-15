(ANTALYA - ÖZEL - foto eklendi) Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti - Haberler
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(ANTALYA - ÖZEL - foto eklendi) Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti Yaya geçidindeki kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Antalya'da motosikletin yaya geçidinden karşıya geçmekte olan turistlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Alman uyruklu turist...

Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman Turist hayatını kaybetti

Yaya geçidindeki kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

ANTALYA - Antalya'da motosikletin yaya geçidinden karşıya geçmekte olan turistlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Alman uyruklu turist hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan eşi ve motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı istikametinden Kumköy istikametine gitmekte olan Burak Y.'nin kullandığı 07 HNT 58 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan Lothar Detlef Loewe ve Heıke Loewe isimli Alman çifte çarptı. Kazada yaralanan Alman turistlere ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaparken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayağında platin olduğunu ve platinin bulunduğu yerin ağrıdığını söyleyen motosiklet sürücüsü Burak Y. ise, jandarma aracıyla tedavi için hastaneye götürüldü.Kazada ağır yaralanan Lothar Detlef Loewe'den acı haber geldi. Loewe tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı saniye saniyesine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda bir süre yürüdükten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Alman turistlerin yolun tamamen boşalmasını bekledikleri, tam yolun sonuna geldiklerinde aşırı hızlı bir şekilde gelen motosikletin Alman turistlere çarparak asfalta savurduğu görüldü.

(ANTALYA - ÖZEL - foto eklendi) Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti

(ANTALYA - ÖZEL - foto eklendi) Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti

(ANTALYA - ÖZEL - foto eklendi) Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti

(ANTALYA - ÖZEL - foto eklendi) Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti
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