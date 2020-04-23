ANTALYA Öykü Arin, dünya çocuklarının resmini çizdi Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), koronavirüs nedeniyle günlerini evde karantina altında geçiriyor.

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), koronavirüs nedeniyle günlerini evde karantina altında geçiriyor.

*- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı diğer çocuklar gibi evde geçiren Öykü Arin, her milletten çocuğun resmini çizerek bayramı kutladı.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi.

Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı. Geçen ay koronavirüsle ilgili alınan yeni karar üzerine 20 yaş altında olan gençlere de 65 yaş ve üstü vatandaşlara olduğu gibi sokağa çıkma yasağı geldi. Yaklaşık 1,5 yıldır hastane odasında ve evde kalan Öykü Arin, her geçen gün kendisine yeni aktiviteler bulup vakit geçirmeyi öğrendi. Koronavirüs günlerinde evde dans edip, şarkı söyleyip, ekmek yapıp, halı dokuyan ve birçok aktivite yapan Öykü Arin, bu zor günlerde evde kalan kişilere de örnek oluyor.

ÖYRÜ ARİN'İN BAYRAM COŞKUSU

Öykü Arin, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu koronavirüs nedeniyle evlerinde yaşamak zorunda kaldı. Öykü Arin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, tüm dünyadan çocukların resimlerini yaparak kutladı. 23 Nisan için şarkı söyleyen Öykü Arin'in bayram sevincini sosyal medya hesabından paylaşan annesi Eylem Şen Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

'Öykü Arin de evde 23 Nisan kutlamalarına katıldı. Kendi kendine bayrak yapmış. Salondaki sehpa örtüsünü kesmiş yeşile boyamış, üstüne kedi çıkartması yapmış ve bir pipete yapıştırmış. Bütün çocukların hep sevindiği büyüklerin de bununla övündüğü günler görürüz."

Kaynak: DHA