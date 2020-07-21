ANTALYA Öykü Arin bir daha ilik savaşı verirse, fotoferez tedavisi uygulanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Öykü Arin bir daha ilik savaşı verirse, fotoferez tedavisi uygulanacak

Öykü Arin bir daha ilik savaşı verirse, fotoferez tedavisi uygulanacakAntalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'nın (5), 3'üncü kez ilik savaşı verdiğini duyuran annesi Eylem Şen Yazıcı, "Bir daha ilik savaşı tekrar ederse fotoferez (kanın özel bir ışıkla ışınlandığı terapi)...

21.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:43

Öykü Arin bir daha ilik savaşı verirse, fotoferez tedavisi uygulanacak

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'nın (5), 3'üncü kez ilik savaşı verdiğini duyuran annesi Eylem Şen Yazıcı, "Bir daha ilik savaşı tekrar ederse fotoferez (kanın özel bir ışıkla ışınlandığı terapi) yapılması gerekecek" dedi.

İzmir'de Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde, ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin'in ilik savaşı halen devam ediyor.

3 KEZ İLİK SAVAŞI VERDİ

Öykü Arin'in son sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Eylem Şen Yazıcı, "Babasından yarı uyumlu nakil olduktan sonra 3 kez ilik savaşı oldu. Bir daha ilik savaşı tekrar ederse fotoferez yapılması gerekecek. O da yüzde 60 işe yarıyormuş. O da işe yaramazsa 3'üncü kez nakil ihtimali söz konusu. Elbette bizim umudumuz ilik savaşının bir daha tekrar etmemesi ve her şeyin su gibi akıp gitmesi" dedi.

'TAM UYUMLU DONÖR BULABİLSEYDİK'

Covid-19 nedeniyle Öykü Arin'in hastaneye gitmesinin uygun olmadığını anlatan Eylem Şen Yazıcı, "Antalya'da eve emekli bir hemşire gelip kan alıp hastane kapısında görevliye bırakıyordu. Bu sistemi İzmir'de kuracağız. Emekli bir çocuk hemşiresi bulmamız lazım İzmir'de. Ayda bir kez burada Vedat hoca apartmanın önüne gelip Öykü Arin'i görüyordu. 3 ayda bir Antalya'ya kontrole geleceğiz. 3 ayda bir görecek. Eğer bir aksilik olmazda şu anda plan böyle. Umudumuz her şeyin iyi gitmesi. İyi dilekleriniz, dualarınız, umutlarınız Öykü Arin ile olsun. Çok mücadele etti, ediyor ve mutlaka kazanacak. Tam uyumlu bir donör bulabilseydik belki de ilik savaşı hiç olmazdı" diye konuştu.

FOTOFEREZ TEDAVİSİ NEDİR?

İşlem öncesi hastaya ağızdan ilaç (psörolen) verilebilir. Daha sonra kandan aferez cihazıyla toplanan beyaz kan küreleri (lökositler) vücut dışında özel bir ışığa (UVA-A) maruz bırakılarak daha sonra hastaya tekrar verilir. Genel olarak ardışık iki gün şeklinde uygulanır. ya da aferez ile alınan hücrelerin bulunduğu torbaya ışığa duyarlı madde injekte edilerek ürün UVA-A ışınına maruz bırakılır.

ANTALYA Öykü Arin bir daha ilik savaşı verirse, fotoferez tedavisi uygulanacak

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı Dünya
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor Güncel
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları 3. Sayfa
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu Ekonomi
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır Güncel
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 401,7 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 401,7 liradan işlem görüyor
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' bugün Meclis'e sunulacak
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" bugün Meclis'e sunulacak
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Süper Lig'de son haftanın maç programı belli oldu
Süper Lig'de son haftanın maç programı belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Engin Altay Halife Hafter Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Tuğba Özerk Demet Akalın Serenay Sarıkaya Seyfi Dursunoğlu
Spor Caner Erkin Selçuk İnan Ünal Karaman Aziz Yıldırım Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Muğla Avrupa Ayasofya
Şu an buradasınız: ANTALYA Öykü Arin bir daha ilik savaşı verirse, fotoferez tedavisi uygulanacak - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 11:43:21. #1.15#
title