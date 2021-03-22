ANTALYA Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ANTALYA Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü

22.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:16

Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldüANTALYA'da otomobil tamircisi Mesut Saygın (41), aracını çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye başvurdu.

Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü

ANTALYA'da otomobil tamircisi Mesut Saygın (41), aracını çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Serum takıldıktan sonra evine dönüp yeniden rahatsızlanan Saygın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil tamir işiyle uğraşan Mesut Saygın, öğle saatlerinde otomobilini çamaşır suyu ile yıkadı. Aniden rahatsızlanan Saygın, otomobiline binip, evinin yakınındaki özel bir hastaneye gitti. Burada tedaviye alınan Saygın'a serum bağlandı. Saygın, daha sonra evine geri döndü. Evindeyken yeniden fenalaşan Saygın için ailesi, 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mesut Saygın'ı ambulansla hastaneye götürdü. Saygın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Saygın'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın'a götürüldü.

ANTALYA Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü
ANTALYA Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü
ANTALYA Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü
ANTALYA Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Ozan Tufan Abdullah Avcı Aykut Kocaman Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ANTALYA Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:25:15. #1.15#
title