ANTALYA Otomobilin tavanında seyir halinde oyun oynadılar Otomobilin tavanında seyir halinde oyun oynadılarAntalya'da içinde 4 kişinin bulunduğu 07 CJZ 68 plakalı lüks otomobil, hızla akan trafikte makas atarak ilerlerken içinde bulunan 3 yolcu, arabanın açık bulunan camlarından kapıya çıkıp oturdu.

Otomobilin tavanında seyir halinde oyun oynadılar

Antalya'da içinde 4 kişinin bulunduğu 07 CJZ 68 plakalı lüks otomobil, hızla akan trafikte makas atarak ilerlerken içinde bulunan 3 yolcu, arabanın açık bulunan camlarından kapıya çıkıp oturdu. Çevredeki sürücülerin bakışlarına aldırmayan yolculardan ikisi 'taş, kağıt, makas' oyunu oynarken, ön yolcu koltuğundaki ise alkol alarak seyretti. Trafikte bulunan sürücüleri tehliyeke düşüren olay, saat 11.00 sıralarında Konyaltı İlçesi Atatürk Bulvarı'nda başlayıp, Muratpaşa İlçesi'ndeki Adnan Menderes Bulvarı'nda son buldu. İçinde 4 kişinin bulunduğu 07 CJZ 68 plakalı lüks otomobilin sürücüsü trafikte makas atarak ilerlerken, içinde bulunan 3 genç, açık bulunan pencerelerden çıkıp kapıya oturdu. Otomobil hızla seyrederken, ön yolcu koltuğunda oturan yolcu alkol alırken, arka koltukta oturan iki genç ise tehliyeke aldırış etmeden 'taş, kağıt, makas' oynamaya devam etti. Gençlerin tehlikeli oyunu, Adnan Menderes Bulvarı'na kadar devam etti. Gençler, daha sonra içeriye girip, yollarına devam etti. GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

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Arabanın akan trafikte hızla seyretmesi

Kapılara çıkan gençlerin tavanda 'Taş, Kağıt, Makas' oynaması

Gençlerin daha sonra arabanın içine girip yola devam etmesi

HABER-KAMERA Bülent TATOĞULLARIANTALYA,(DHA)

Kaynak: DHA