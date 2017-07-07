Antalya Otomobilden 30 Saniyede 43 Bin TL'yi Çaldılar

Otomobilden 30 saniyede 43 bin TL'yi çaldılar



ANTALYA'da, Hasan Aytar'ın bir banka şubesinin önüne park ettiği otomobilin ön sağ camını kıran kişi ya da kişiler, araçtaki 43 bin TL'yi çaldı.



Şehir merkezinden bir banka şubesinden 43 bin TL çeken Hasan Aytar, 07 AP 101 plakalı otomobiliyle saat 15.00'da Kepez İlçesi Antalya Toptancı Hal Kompleksi'ndeki başka bir bankanın şubesine gitti. Parayı banka şubesinin önüne park etiği otomobilin ön koltuğuna bırakan Hasan Aytar, para çekmek için şubeye girdi. Kısa süre sonra geri dönen Aytar, aracının sağ ön camının kırıldığını fark etti. Koltuğunun üzerine koyduğu paranın yerinde olmadığını gören Hasan Aytar, durumu polise haber verdi.



Araçta parmak izi incelemesi yapan polis, Hasan Aytar'ın ifadesine başvurdu. Bankaya para çekmek için geldiğini belirten Aytar, şubede 30 saniye kadar kaldığını, bir evrak almak için geri geldiğinde paranın çalındığını fark ettiğini söyledi. Polis, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çevredeki güvenlik kamarası kayıtlarını incelemeye aldı.